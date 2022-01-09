Аэропорт Алма-Аты возобновит свою работу после стабилизации ситуации в городе
«Деятельность аэропорта Алма-Аты возобновится после стабилизации ситуации в городе», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» поэтапно возобновляет рейсы после частичного восстановления доступа к интернету.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет гражданской авиации, в Казахстане на 9 января запланировано 38 международных рейсов, отменено 29.
По данным комитета, планируется выполнение 24 международных рейсов, в том числе в/из Ташкента, Минска, Дубая, Новосибирска, Киева, Стамбула, Франкфурта, Москвы и Пхукета.
Ранее глава МВД республики Ерлан Тургумбаев заявил, что ситуация во всех регионах Казахстана, где вспыхнули беспорядки, стабилизирована.