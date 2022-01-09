В МВД Казахстана заявили о стабилизации обстановки во всех регионах страны
«Во всех регионах страны ситуация стабилизирована», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания местных администраций, проводится работа по восстановлению коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Уточняется, что на данный момент продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане.
Ранее Тургумбаев заявил, что нанесённый во время беспорядков ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.