В МВД Казахстана заявили о стабилизации обстановки во всех регионах страны

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Ситуация во всех регионах Казахстана, где вспыхнули беспорядки, стабилизирована. Об этом сказано в заявлении и. о. главы МВД республики Ерлана Тургумбаева.

«Во всех регионах страны ситуация стабилизирована», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания местных администраций, проводится работа по восстановлению коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Уточняется, что на данный момент продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в Казахстане.

Ранее Тургумбаев заявил, что нанесённый во время беспорядков ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.

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