На Украине назвали выгоду от скорейшего запуска «Северного потока — 2»

Украинский политолог Кирилл Молчанов в эфире телеканала «Наш» заявил о выгоде для страны быстрого запуска газопровода «Северный поток — 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ.

«Как только он («Северный поток — 2». — RT) заработает, цена на газ на биржах сразу упадёт, потому что газа будет больше продаваться», — приводит РИА Новости заявление политолога.

Он отметил, что для европейских потребителей это будет «финансово выгодно».

«Это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ... по какой-то более подъёмной цене», — подчеркнул Молчанов, отметив, что тем самым получится снизить тариф для промышленности и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода .