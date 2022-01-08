Задержанный в Казахстане внештатный корреспондент RT Обищенко отпущен на свободу

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Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, ранее задержанный в Казахстане, отпущен на свободу, он связался с женой.

Ранее сообщалось, что внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане.

Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал, что команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего журналисты отправились снимать несколько стендапов в церкви и поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники.

По его словам, один из военных корреспондентов «находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство в курсе задержания и разбирается в ситуации.

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