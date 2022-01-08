Продюсер рассказал о задержании внештатного корреспондента RT Обищенко в Казахстане

Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал подробности о задержании внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко в Казахстане.

Он отметил, что команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату. Затем журналисты отправились снимать несколько стендапов в церкви, после чего поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники.

«Один из наших военных корреспондентов находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину», — сказал Краснов.

По его словам, после этого команда RT выйти на связь с военным корреспондентом не смогла.

«И сейчас мы пытаемся это сделать по линии посольства», — заявил продюсер.

Ранее сообщалось, что внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане.