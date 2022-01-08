МИД России разбирается в ситуации с задержанием внештатного корреспондента RT в Казахстане
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«Мы в курсе, разбираемся», — сказала она.
Ранее сообщалось, что внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане.
Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал, что команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего журналисты отправились снимать несколько стендапов в церкви и поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники.
По его словам, один из военных корреспондентов «находился на другой стороне дороги, подъехала машина с военными — пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину».