В Армении выявили первые два случая омикрон-штамма коронавируса

Короткая ссылка
В Армении выявлены первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон», сообщил Минздрав республики.
В Армении выявили первые два случая омикрон-штамма коронавируса
  • Gettyimages.ru

«Оба случая — привозные. Заболевших обнаружили сразу после прибытия в Армению во время тестирования», — приводит Интерфакс сообщение министерства.

Заболевшие не госпитализированы и проходят лечение дома.

19 декабря заместитель министра здравоохранения Ирана Камаль Хейдари заявил, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Республика закрыла сухопутные границы с соседними государствами на две недели, в том числе с Арменией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить