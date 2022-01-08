В Армении выявили первые два случая омикрон-штамма коронавируса

В Армении выявлены первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон», сообщил Минздрав республики.

«Оба случая — привозные. Заболевших обнаружили сразу после прибытия в Армению во время тестирования», — приводит Интерфакс сообщение министерства.

Заболевшие не госпитализированы и проходят лечение дома.

19 декабря заместитель министра здравоохранения Ирана Камаль Хейдари заявил, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Республика закрыла сухопутные границы с соседними государствами на две недели, в том числе с Арменией.