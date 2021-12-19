В Иране выявили первый случай штамма «омикрон»
Заместитель министра здравоохранения Ирана Камаль Хейдари заявил, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
- AP
Об этом сообщает ISNA.
Уточняется, что человек, у которого выявили штамм, прибыл в Тегеран из ОАЭ. Его самого, а также его близких, отправили на карантин.
Ранее на Украине зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».
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