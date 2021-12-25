Иран закрывает границы с соседними странами по причине «омикрона»

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Иранские власти с 25 декабря закрывают сухопутные границы с соседними государствами на две недели по причине быстрого распространения штамма «омикрон».
Иран закрывает границы с соседними странами по причине «омикрона»
  • Reuters

«Согласно решению национальной комиссии по борьбе с коронавирусом и Министерства внутренних дел с сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещён въезд в Иран на 15 дней», — цитирует РИА Новости сообщение представителя управления таможни Рухоллы Латифи, которое приводит агентство Fars.

По его словам, ограничения затронут Турцию, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Армению и Ирак.

19 декабря заместитель министра здравоохранения Ирана Камаль Хейдари заявил, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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