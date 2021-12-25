Иран закрывает границы с соседними странами по причине «омикрона»
- Reuters
«Согласно решению национальной комиссии по борьбе с коронавирусом и Министерства внутренних дел с сегодняшнего дня иностранным гражданам запрещён въезд в Иран на 15 дней», — цитирует РИА Новости сообщение представителя управления таможни Рухоллы Латифи, которое приводит агентство Fars.
По его словам, ограничения затронут Турцию, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Армению и Ирак.
19 декабря заместитель министра здравоохранения Ирана Камаль Хейдари заявил, что в стране зарегистрировали первый случай штамма коронавирусной инфекции «омикрон».