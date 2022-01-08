Консульский отдел посольства России в Нур-Султане приостановил приём граждан до 19 января

Короткая ссылка
Консульский отдел посольства России в Нур-Султане приостановил приём граждан до 19 января в связи с действующим в Казахстане режимом чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.
Консульский отдел посольства России в Нур-Султане приостановил приём граждан до 19 января
  • Legion-Media

«В связи с введённым в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года приём граждан отменён», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что информацию о возобновлении работы консульского отдела разместят дополнительно.

Ранее в МИД России сообщили, что в российском посольстве в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.

Также в министерстве рассказали, что угроз в адрес российских загранучреждений или в адрес российских граждан, находящихся в консульских округах, не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить