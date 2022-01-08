Консульский отдел посольства России в Нур-Султане приостановил приём граждан до 19 января в связи с действующим в Казахстане режимом чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства.

«В связи с введённым в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года приём граждан отменён», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что информацию о возобновлении работы консульского отдела разместят дополнительно.

Ранее в МИД России сообщили, что в российском посольстве в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.

Также в министерстве рассказали, что угроз в адрес российских загранучреждений или в адрес российских граждан, находящихся в консульских округах, не было.