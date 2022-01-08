МИД: россиян нет среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане

Министерство иностранных дел России сообщило, что российских граждан нет в числе пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — заявили в министерстве.

Отмечается, что угроз в адрес российских загранучреждений или в адрес российских граждан, находящихся в консульских округах, не было.

В МИД назвали спокойной ситуацию вокруг российских дипломатических и консульских миссий.

Также в МИД сообщили, что в посольстве России в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.