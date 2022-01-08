Глава исполкома СНГ Лебедев: беспорядки в Казахстане поддерживались из-за рубежа

Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев считает очевидным, что бандиты заранее готовились к массовым выступлениям в Казахстане с целью дестабилизации обстановки в стране, а также получали поддержку из-за рубежа.

«Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа», — говорится в его заявлении.

Лебедев заявил, что он лично и его коллеги из интеграционных структур «всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств — участников ОДКБ» по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике.

Как ранее сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Россия рассматривает протесты в Казахстане как спровоцированные извне.

Также российский МИД отмечал, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.