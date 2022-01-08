Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну российского актёра

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Украинские пограничники сообщили, что накануне отказали во въезде 34-летнему российскому актёру за посещение Крыма, его имя не называют.
Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну российского актёра
  • Legion-Media

Как уточняется на сайте погранслужбы, гражданин России прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актёром театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съёмках русского сериала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пограничники не пропустили мужчину в страну, а также запретили ему въезжать на Украину три года.

В декабре 2020 года украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым. Также Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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