Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» запретили въезд на Украину гражданину России. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку России 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что девушке запретили въезд в страну сроком на три года, сейчас она ждёт обратного рейса. Имя россиянки не называется.

В августе певице Глюкозе запретили въезд на Украину.