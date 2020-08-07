Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

Российскую певицу Глюкозу не пропустили на Украину и запретили въезд в страну сроком на три года из-за посещения Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, гражданка России прибыла на Украину среди пассажиров рейса из Минска, её остановили в киевском аэропорту Борисполь.

«Гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки», — говорится в сообщении.

Указывается, что певица в ходе общения «путалась в своих ответах», в частности сначала отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

«В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях… россиянке запретили въезд на Украину на три года», — добавили в ведомстве.

С соответствующим штампом в документе Глюкоза, как сообщается, вылетела обратным рейсом в Белоруссию.

В январе Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.