Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов России», — указывается в заявлении.

СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо «доцільності» анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ 💼👉🚂👉🇷🇺



➡️ https://t.co/N1hBaNTQPCpic.twitter.com/MCGOUcui32 — СБ України (@ServiceSsu) January 31, 2020

Ранее сербский и российский киноактёр Милош Бикович заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.

19 января в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актёров из России, прилетевших рейсом из Варшавы. Как заявили в Государственной погранслужбе Украины, в ходе проверки одного из актёров выяснилось, что он «незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.