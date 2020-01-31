Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Певцу Валерию Сюткину запретили въезд на территорию Украины
  • РИА Новости

Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов России», — указывается в заявлении.

Ранее сербский и российский киноактёр Милош Бикович заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.

19 января в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актёров из России, прилетевших рейсом из Варшавы. Как заявили в Государственной погранслужбе Украины, в ходе проверки одного из актёров выяснилось, что он «незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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