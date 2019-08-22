Актёру Биковичу запретили въезд на Украину

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Сербский и российский киноактёр Милош Бикович заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.
Актёру Биковичу запретили въезд на Украину
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, которое Бикович опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мне запрещено въезжать на Украину», — указал он.

По его словам, причиной запрета стало то, что он представляет «угрозу национальной безопасности» Украины.

«Думаю, что иногда играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы представлять угрозу для безопасности нации», — добавил он.

Других подробностей Бикович не сообщил.

Как указывает агентство, актёр известен своими ролями в фильмах «Солнечный удар», «Лёд», «Балканский рубеж».

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.

В марте актёр московского Театра сатиры Фёдор Добронравов в беседе с НСН прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.

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