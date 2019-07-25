Дане Борисовой запретили въезд на Украину

В Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.

Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Уточняется, что данный запрет будет действовать в течение трёх лет.

«На сегодня запрашиваемому вами лицу (Борисовой. — RT) запрещён въезд на Украину сроком на три года», — указали в украинском ведомстве.

В СБУ при этом не стали уточнять, когда именно ведущей запретили въезд.

19 июля Борисова в разговоре с RT прокомментировала негативные посты пользователей Instagram к опубликованному фото с майдана Незалежности в Киеве. По её словам, она периодически бывала в столице Украины, когда «ситуация была стабильнее».

«В этот раз я поехала на съёмки российского шоу», — сказала телеведущая.

В марте актёр московского Театра сатиры Фёдор Добронравов в беседе с НСН прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.