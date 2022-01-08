Власти Алма-Аты заявили о планируемом открытии ряда магазинов в ближайшее время
- AP
Отмечается, что Сагинтаев провёл совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак.
Также в Алма-Ате начали оценивать предварительный ущерб, причинённый в результате беспорядков.
Кроме того, аким поручил начать уборку пострадавших территорий и обеспечить продовольственную безопасность в Алма-Ате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алма-Ата перенесла по меньшей мере шесть волн нападений террористов.
По его словам, некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.