Власти Алма-Аты заявили о планируемом открытии ряда магазинов в ближайшее время

В ближайшее время в Алма-Ате планируется открыть ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. Об этом сообщил портал Tengrinews со ссылкой на акима города Бакытжана Сагинтаева.

Отмечается, что Сагинтаев провёл совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак.

Также в Алма-Ате начали оценивать предварительный ущерб, причинённый в результате беспорядков.

Кроме того, аким поручил начать уборку пострадавших территорий и обеспечить продовольственную безопасность в Алма-Ате.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алма-Ата перенесла по меньшей мере шесть волн нападений террористов.

По его словам, некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.