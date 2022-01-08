Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран — участниц нормандского формата — Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе.

«А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран — участниц нормандского формата, приедут в Киев», — написал он в Facebook.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили приверженность стран Минским соглашениям.

Об этом он заявил по итогам встречи с политическими советниками в нормандском формате 6 января в Москве.