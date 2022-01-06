Козак: советники лидеров Франции и ФРГ подтвердили приверженность Минским соглашениям
- Legion-Media
Об этом он заявил по итогам встречи с политическими советниками в нормандском формате.
«[Представители ФРГ и Франции] подтвердили свою приверженность Минским соглашениям на безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — цитирует его ТАСС.
Также Козак добавил, что стороны обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что Козак встретится 6 января в Москве с политическими советниками из Германии и Франции.