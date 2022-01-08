В Кремле заявили, что дата видеоконференции лидеров ОДКБ пока неизвестна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна.

«Пока (даты. — RT) нет. Организатор (проведения видеоконференции. — RT) — Армения», — приводит его слова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении в ближайшие дни.

Президент Казахстана заявил, что исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату.