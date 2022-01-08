Аналитик Лозовский заявил об опасности разрушения Украины странами Запада

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Политический аналитик Сергей Лозовский в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» выразил опасение, что западные страны стремятся разрушить Украину, которая находится в в орбите влияния России.
Аналитик Лозовский заявил об опасности разрушения Украины странами Запада
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной», — приводит его слова РИА Новости.

Лозовский также отметил, что Украина не находится в сфере деятельности западных стран в долгосрочной перспективе, и поэтому, в частности, они не стремятся решить вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в Европе забыли о стремлении Украины войти в Евросоюз.

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