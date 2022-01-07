Бывший советник Назарбаева высказался о причинах беспорядков в Казахстане

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Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Хабар 24» назвал одной из причин беспорядков в республике предательство со стороны некоторых чиновников.
Бывший советник Назарбаева высказался о причинах беспорядков в Казахстане
  • AP

Он назвал произошедшее попыткой государственного переворота, масштабы которой «поражают».

«Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — цитирует РИА Новости Ертысбаева.

По его словам, в горах были созданы «многочисленные тренировочные лагеря» и «об этом молчали».

Также он считает, что целью участников заговора было отстранение от власти президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее Токаев в ходе обращения к народу заявил о предстоящем «разборе полётов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии перед беспорядками.

По его словам, критически важно понять, почему в Казахстане «проспали» подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.

Также президент Казахстана заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.

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