Бывший советник Назарбаева высказался о причинах беспорядков в Казахстане
- AP
Он назвал произошедшее попыткой государственного переворота, масштабы которой «поражают».
«Настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — цитирует РИА Новости Ертысбаева.
По его словам, в горах были созданы «многочисленные тренировочные лагеря» и «об этом молчали».
Также он считает, что целью участников заговора было отстранение от власти президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Ранее Токаев в ходе обращения к народу заявил о предстоящем «разборе полётов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии перед беспорядками.
По его словам, критически важно понять, почему в Казахстане «проспали» подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.
Также президент Казахстана заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.