Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» действий силовиков перед беспорядками
- AP
Об этом он сказал в ходе обращения к народу, трансляцию вёл телеканал «Хабар 24».
«Предстоит разбор полётов в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией», — заявил Токаев.
Также он рассказал, что в ходе беспорядков, кроме боевиков, действовали лица, натренированные на идеологические диверсии, которые умело использовали дезинформацию для манипуляции настроениями людей.
Токаев заявил о вероятности того, что подготовкой участников беспорядков занимался единый командный пункт. Он добавил, что в ситуации начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генпрокуратура Казахстана.
Кроме того, президент Казахстана заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.
Также стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.