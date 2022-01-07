Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» действий силовиков перед беспорядками

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» в связи с действиями силовиков перед беспорядками. По его словам, критически важно понять, почему в Казахстане «проспали» подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.
Токаев заявил о предстоящем «разборе полётов» действий силовиков перед беспорядками
  • AP

Об этом он сказал в ходе обращения к народу, трансляцию вёл телеканал «Хабар 24».

«Предстоит разбор полётов в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией», — заявил Токаев.

Также он рассказал, что в ходе беспорядков, кроме боевиков, действовали лица, натренированные на идеологические диверсии, которые умело использовали дезинформацию для манипуляции настроениями людей.

Токаев заявил о вероятности того, что подготовкой участников беспорядков занимался единый командный пункт. Он добавил, что в ситуации начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генпрокуратура Казахстана.

Кроме того, президент Казахстана заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.

Также стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

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