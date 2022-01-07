В ЛНР заявили о подготовке украинскими журналистами постановочных материалов об обстрелах

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о подготовке украинскими журналистами «постановочных материалов» об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР позиций ВСУ.
В ЛНР заявили о подготовке украинскими журналистами постановочных материалов об обстрелах
  • AP

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«С 31 декабря по 7 января… отмечалась работа подконтрольных Украине СМИ «ТСН», «5 канал» и ICTV по подготовке постановочных материалов об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР позиций 24-й и 30-й бригад ВСУ», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина, Парижа и Брюсселя.

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