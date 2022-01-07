В ЛНР заявили о подготовке украинскими журналистами постановочных материалов об обстрелах
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Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«С 31 декабря по 7 января… отмечалась работа подконтрольных Украине СМИ «ТСН», «5 канал» и ICTV по подготовке постановочных материалов об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР позиций 24-й и 30-й бригад ВСУ», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина, Парижа и Брюсселя.