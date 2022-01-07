Sputnik Казахстан сообщил о трёх взрывах в одном из дворов Алма-Аты
- Legion-Media
Как сообщила корреспондент, она услышала взрывы, после чего «во дворе начали бегать люди».
В сообщении говорится, что всего произошло около трёх взрывов, также очевидцы почувствовали резкий химический запах.
Ранее в Алма-Ате неизвестные предприняли попытку обстрелять военнослужащих.
Также сообщалось, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.