Sputnik Казахстан сообщил о трёх взрывах в одном из дворов Алма-Аты

Sputnik Казахстан сообщил о трёх взрывах, произошедших в одном из дворов Турксибского района Алма-Аты.

Как сообщила корреспондент, она услышала взрывы, после чего «во дворе начали бегать люди».

В сообщении говорится, что всего произошло около трёх взрывов, также очевидцы почувствовали резкий химический запах.

Ранее в Алма-Ате неизвестные предприняли попытку обстрелять военнослужащих.

Также сообщалось, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.