В Алма-Ате неизвестные пытались обстрелять военнослужащих

В Алма-Ате неизвестные предприняли попытку обстрелять военнослужащих. Об этом информирует телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом.

«Сегодня в Алма-Ате... неизвестные лица предприняли попытку обстрела военнослужащих», — приводит сообщение РИА Новости.

Данных о возможных пострадавших не приводится.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.

Также стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.