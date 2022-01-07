В Алма-Ате неизвестные пытались обстрелять военнослужащих
- globallookpress.com
«Сегодня в Алма-Ате... неизвестные лица предприняли попытку обстрела военнослужащих», — приводит сообщение РИА Новости.
Данных о возможных пострадавших не приводится.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.
Также стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.