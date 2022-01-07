В Алма-Ате неизвестные пытались обстрелять военнослужащих

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В Алма-Ате неизвестные предприняли попытку обстрелять военнослужащих. Об этом информирует телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом.
В Алма-Ате неизвестные пытались обстрелять военнослужащих
  • globallookpress.com

«Сегодня в Алма-Ате... неизвестные лица предприняли попытку обстрела военнослужащих», — приводит сообщение РИА Новости

Данных о возможных пострадавших не приводится.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты. По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.

Также стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

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