Участники беспорядков в Чимкенте заявили, что им платили деньги и давали энергетики

Задержанные в казахстанском городе Чимкенте участники беспорядков заявили, что им платили за участие в протестах и выдавали «энергетические напитки», от которых они «теряли контроль».

Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

По его словам, в настоящее время провокаторов задерживают.

«Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой», — цитирует его ТАСС.

Также он сообщил, что в Чимкенте во время беспорядков пострадали 60 человек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане бизнесу в результате беспорядков был причинён ущерб в размере 78 млрд тенге (около $180 млн).

По всему Казахстану на фоне беспорядков задержали более 3,7 тыс. человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».