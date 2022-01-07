Телеканал «Хабар 24»: по всему Казахстану в ходе беспорядков задержаны 3706 человек
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«На данный момент по всей стране задержаны 3706 человек... Это самая свежая цифра на данный момент», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
Как сообщалось, в Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.
6 января верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что десятки протестующих были убиты, около 1 тыс. человек получили ранения в результате протестов в Алма-Ате.