Телеканал «Хабар 24»: по всему Казахстану в ходе беспорядков задержаны 3706 человек

По всему Казахстану на настоящий момент задержали 3706 человек, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом.

«На данный момент по всей стране задержаны 3706 человек... Это самая свежая цифра на данный момент», — цитирует РИА Новости сообщение телеканала.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Как сообщалось, в Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.

6 января верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что десятки протестующих были убиты, около 1 тыс. человек получили ранения в результате протестов в Алма-Ате.