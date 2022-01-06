В ООН заявили, что около тысячи человек получили ранения в Алма-Ате

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что десятки протестующих были убиты, около 1 тыс. человек получили ранения в результате протестов в Алма-Ате.

«Представитель полиции... в Алма-Ате заявил, что силы безопасности убили десятки протестующих. Кроме того, по сообщениям, почти 1 тыс. человек получили ранения в ходе протестов, которые начались 2 января», — приводит её слова РИА Новости.

Также Бачелет призвала все стороны в Казахстане, включая силы безопасности и протестующих, воздерживаться от насилия и стремиться к мирному урегулированию.

Накануне председатель Совета Безопасности ООН, постпред Норвегии при ООН Мона Юуль заявила, что происходящее в Казахстане вызывает обеспокоенность. По её словам, СБ ООН следит за ситуацией.