Председатель СБ ООН заявила об обеспокоенности ситуацией в Казахстане
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«Происходящее в Казахстане вызывает обеспокоенность. Это большая и важная страна, расположенная в исторически стратегической части мира, так что мы, конечно, продолжим следить за ситуацией», — приводит её слова ТАСС.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.