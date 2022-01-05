Председатель СБ ООН заявила об обеспокоенности ситуацией в Казахстане

Председатель Совета Безопасности ООН, постпред Норвегии при ООН Мона Юуль заявила, что происходящее в Казахстане вызывает обеспокоенность. По её словам, СБ ООН следит за ситуацией.

«Происходящее в Казахстане вызывает обеспокоенность. Это большая и важная страна, расположенная в исторически стратегической части мира, так что мы, конечно, продолжим следить за ситуацией», — приводит её слова ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.