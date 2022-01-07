Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности содействовать деэскалации в Казахстане

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди выразил готовность ЕС содействовать усилиям по урегулированию ситуации в республике.

«В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проинформировал меня о ситуации (в республике. — RT). Я выразил готовность ЕС поддержать деэскалацию и стабильность, мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Важно гарантировать права и безопасность гражданских лиц», — написал Боррель в Twitter.

Received debrief on the situation in call with #Kazakhstan Foreign Minister Mukhtar Tileuberdi.



Expressed EU’s readiness to support de-escalation and stability, and we will continue to follow the situation closely.



Important that rights and security of civilians are guaranteed. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 7, 2022

Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля, отметила, что «избегать следует разгула экстремизма».

Также на слова европейского дипломата отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он выразил мнение, что, «видимо, Боррель предпочёл бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине».