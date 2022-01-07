Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности содействовать деэскалации в Казахстане

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди выразил готовность ЕС содействовать усилиям по урегулированию ситуации в республике.
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о готовности содействовать деэскалации в Казахстане
  • AP

«В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проинформировал меня о ситуации (в республике. — RT). Я выразил готовность ЕС поддержать деэскалацию и стабильность, мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Важно гарантировать права и безопасность гражданских лиц», — написал Боррель в Twitter.

Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля, отметила, что «избегать следует разгула экстремизма».

Также на слова европейского дипломата отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он выразил мнение, что, «видимо, Боррель предпочёл бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине».

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