Песков: Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о ситуации в Казахстане
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Министр обороны России Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», — цитирует Пескова ТАСС.
Также Песков сообщил, что российский президент провёл ряд телефонных переговоров с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Стороны обсудили обстановку в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана.