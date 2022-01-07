Песков: Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о ситуации в Казахстане

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в постоянном режиме докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе переброски миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан и выполнении задач.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министр обороны России Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», — цитирует Пескова ТАСС.

Также Песков сообщил, что российский президент провёл ряд телефонных переговоров с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.

Стороны обсудили обстановку в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана.