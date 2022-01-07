В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности
- AP
«В городе Байконуре установлен повышенный, «синий» уровень террористической опасности», — отмечается в сообщении.
Ранее глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.
Также Бусыгин сообщил о решении ввести до 19 января ряд ограничений в городе. В частности, будет запрещена торговля алкогольными напитками и ограничено передвижение в ночное время.