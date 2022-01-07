В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности

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Администрация города Байконур установила повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации.
В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности
  • AP

«В городе Байконуре установлен повышенный, «синий» уровень террористической опасности», — отмечается в сообщении.

Ранее глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.

Также Бусыгин сообщил о решении ввести до 19 января ряд ограничений в городе. В частности, будет запрещена торговля алкогольными напитками и ограничено передвижение в ночное время.

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