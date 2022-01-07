Администрация Байконура решила ввести до 19 января ряд ограничений в городе 

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о решении ввести до 19 января ряд ограничений в городе. В частности, будет запрещена торговля алкогольными напитками и ограничено передвижение в ночное время.

Заявление Бусыгина опубликовано на официальном сайте Байконура.

Он отметил, что решение о введении ряда временных ограничений в городе принято единогласно.

До 19 января в городе будут закрыты контрольно-пропускные пункты, в ночное время — с 23:00 до 06:00 — вводится ограничение на передвижение по Байконуру.

Работа предприятий торговли и общепита будет завершаться в эти дни в 22:00. Также с 7 января в городе запрещается торговля алкогольными напитками.

«Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов», — заявил глава администрации.

Бусыгин добавил, что также принято решение создать народные дружины на городских предприятиях. По его словам, члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с правоохранительными органами патрулировать город.

Ранее пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры заявила об усилении охраны аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.