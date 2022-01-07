Главред Orda.kz опровергла сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша

Короткая ссылка
Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова опровергла сообщения о задержании Самата Абиша, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 
Главред Orda.kz опровергла сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша
  • AP

Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась», — заявила Бажкенова.

Она также принесла извинения читателям. По её словам, сообщение о якобы задержании Абиша было удалено.

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24», а также подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить