Главред Orda.kz опровергла сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша
- AP
Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.
«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась», — заявила Бажкенова.
Она также принесла извинения читателям. По её словам, сообщение о якобы задержании Абиша было удалено.
Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24», а также подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».