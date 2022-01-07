Главред Orda.kz опровергла сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша

Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова опровергла сообщения о задержании Самата Абиша, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, ошибся, эта информация не подтвердилась», — заявила Бажкенова.

Она также принесла извинения читателям. По её словам, сообщение о якобы задержании Абиша было удалено.

Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате разгромили помещение корпункта телеканала «Мир 24», а также подожгли здание отделения телеканала «Казахстан».