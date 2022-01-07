Токаев: «свободные» СМИ и «забугорные деятели» играют пособническую роль в беспорядках
- Legion-Media
Трансляцию вёл телеканал «Хабар 24».
«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа», — отметил он.
Казахстанский лидер добавил, что «все эти безответственные демагоги стали соучастниками» развязывания трагедии в Казахстане.
По его словам, власти страны будут «жёстко реагировать на все акты правового вандализма».
Также Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
Кроме того, президент Казахстана заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.