Токаев: «свободные» СМИ и «забугорные деятели» играют пособническую роль в беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу заявил, что так называемые свободные СМИ и «забугорные деятели» играют пособническую роль в беспорядках в стране.

Трансляцию вёл телеканал «Хабар 24».

«Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далёкие от коренных интересов нашего многонационального народа», — отметил он.

Казахстанский лидер добавил, что «все эти безответственные демагоги стали соучастниками» развязывания трагедии в Казахстане.

По его словам, власти страны будут «жёстко реагировать на все акты правового вандализма».

Также Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Кроме того, президент Казахстана заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.