Президент Казахстана Токаев заявил о нехватке спецсил и оборудования в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не хватает спецсил и оборудования.

«Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займёмся в срочном порядке», — заявил Токаев в ходе обращения к нации.

Ранее он сообщил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

Президент Казахстана также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на его обращение по поводу миротворцев.

7 января сообщалось, что находящиеся в Казахстане подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач и обеспечению приёма основных сил миротворческого контингента.