Токаев: конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана

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Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил он в ходе заседания контртеррористического штаба.

Также Токаеву доложили о прибытии в Казахстан контингента ОДКБ для обеспечения функций прикрытия и охраны стратегических объектов.

Ранее стало известно, что в Казахстане были задержаны более трёх тыс. участников беспорядков.

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