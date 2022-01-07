В Казахстане задержаны более трёх тысяч участников беспорядков

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Более трёх тыс. участников массовых протестов в Казахстане были задержаны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Более трёх тыс. человек задержаны в Казахстане, 26 преступников убиты, ещё 18 преступников ранены, согласно информации, распространенной МВД», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане.

Он также заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

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