Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных», — говорится в списке поручений президента.

Накануне вечером Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.