Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане

Короткая ссылка
Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане
  • AP

«Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных», — говорится в списке поручений президента.

Накануне вечером Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить