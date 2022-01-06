Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении в страну подготовленных из-за рубежа банд
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«В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в секретариате ОДКБ подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.
Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.