МВД Казахстана сообщило о попытке нападения 20 человек на СИЗО в Талдыкоргане

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На СИЗО в казахстанском Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже.

Об этом рассказали в МВД Казахстана.

«Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации правоохранителями уничтожен один нападавший, второй ранен», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд.

Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.

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