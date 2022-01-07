МВД Казахстана сообщило о попытке нападения 20 человек на СИЗО в Талдыкоргане
Об этом рассказали в МВД Казахстана.
«Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена. В ходе спецоперации правоохранителями уничтожен один нападавший, второй ранен», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд.
Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.