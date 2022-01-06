Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворцы могут применять оружие в случае нападения банд

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд.
Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворцы могут применять оружие в случае нападения банд
  • AFP
  • © Abduaziz MADYAROV

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — ответил Зась на вопрос РИА Новости, что произойдёт, если банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы.

Ранее сообщалось, что передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.

Как стало известно, первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже прибыли в Казахстан.

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