Белоруссия направила в Казахстан миротворческую роту ВДВ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что миротворческая рота 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций направлена в Казахстан.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что для этих целей направлена подготовленная миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими в Алма-Ате и Нур-Султане была предпринята попытка захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны ОДКБ.