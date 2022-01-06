Белоруссия направила в Казахстан миротворческую роту ВДВ
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«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что для этих целей направлена подготовленная миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими в Алма-Ате и Нур-Султане была предпринята попытка захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны ОДКБ.