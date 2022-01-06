В Минобороны России заявили, что в Казахстан в составе сил ОДКБ направят подразделения спецназа ВДВ России.

В Минобороны России заявили, что в настоящий момент продолжается переброска российского миротворческого контингента со штатной техникой в Казахстан.

«Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки Чкаловский, Ивановского соединения ВДВ — на аэродром Иваново-Северный, Ульяновского соединения ВДВ — на аэродром Ульяновск-Восточный, где осуществляется погрузка на самолёты военно-транспортной авиации», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан.

6 января президент Белоруссии Лукашенко заявил, что протестующие в Алма-Ате и Нур-Султане предприняли попытку захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны России и ОДКБ.