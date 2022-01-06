Журналист получил ранение во время стрельбы в Алма-Ате

Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение во время стрельбы в Алма-Ате.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение в ногу во время зачистки в Алма-Ате. Силовики оказали ему первую помощь. Пострадавший ждёт медиков», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики. До этого поступала информация, что на площади слышны стрельба и взрывы.

По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.