Журналист получил ранение во время стрельбы в Алма-Ате
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение в ногу во время зачистки в Алма-Ате. Силовики оказали ему первую помощь. Пострадавший ждёт медиков», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики. До этого поступала информация, что на площади слышны стрельба и взрывы.
По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.