В Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Группы по пять-шесть человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения. Стрельба продолжается», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики слышны стрельба и взрывы.
Как стало известно, полиция Алма-Аты начала зачистку улиц от нарушителей, силовики направились на улицы Карасай батыра — Масанчи.
По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в городе сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.