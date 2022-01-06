В Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики

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Группы по пять-шесть человек бегут со стороны площади Республики в Алма-Ате. При этом слышна стрельба.
В Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Группы по пять-шесть человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения. Стрельба продолжается», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики слышны стрельба и взрывы.

Как стало известно, полиция Алма-Аты начала зачистку улиц от нарушителей, силовики направились на улицы Карасай батыра — Масанчи.

По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в городе сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.

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