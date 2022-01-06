Лукашенко заявил о необходимости помочь Казахстану, чтобы страна не повторила судьбу Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости оказать помощь Казахстану, чтобы страна не повторила судьбу Украины.
Лукашенко заявил о необходимости помочь Казахстану, чтобы страна не повторила судьбу Украины
  • AP

«Мы понимаем, что Казахстан отдать нельзя... потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Так и там», — сказал он во время выступления, видео которого размещено на близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее Лукашенко заявил, что протестующие в Алма-Ате и в Нур-Султане предприняли попытку захватить аэропорты, чтобы предотвратить прибытие помощи со стороны России и ОДКБ.

6 января Организация Договора о коллективной безопасности направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.

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